Rekrutierung von Lehrern bleibt Herausforderung

Denn in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Sechs- bis 14-Jährigen um fünf Prozent gestiegen, in den kommenden zehn Jahren soll es weitere zwei Prozent nach oben gehen – bei gleichzeitiger Lehrer-Pensionierungswelle. Konkret ist derzeit ein Fünftel der Volksschullehrerinnen und -lehrer und mehr als ein Viertel der Mittelschullehrer 55 Jahre oder älter, diese Personen werden also innerhalb der kommenden zehn Jahre in Pension gehen.