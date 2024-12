Alarm! So kriminell sind schon Zehnjährige

Jeden Tag 30 Anzeigen gegen Strafunmündige

Mit fast 11.000 Anzeigen 2023 – im Durchschnitt 30 pro Tag (!) – hat sich die Zahl der Delikte in dieser Altersgruppe binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Wie schon Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl im krone.tv-Interview (siehe Video oben) bestätigte. Das Brennpunktthema wird auch in der Justizgruppe bei den Zuckerl-Sondierungsverhandlungen heiß diskutiert. Im Gespräch ist die ÖVP-Forderung von einer Herabsenkung des Strafalters auf zwölf Jahre – oder dass man Eltern durch eine „polizeiliche Regelbelehrung“ auf der Inspektion mehr in die Pflicht nimmt.