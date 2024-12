14-Jähriger rastet aus und attackiert Polizisten

Nachdem die Jugendlichen in der Wienerbergstraße in Favoriten mit einem Messer unterwegs gewesen waren, hielten die Polizisten sie an. Einer der Jugendlichen leugnete jedoch, dass er ein Messer bei sich hätte. Kurz darauf schritt ein 14-Jähriger ein, attackierte einen der Beamten und versuchte zu flüchten.