Mit neuer Bahn in 8 Minuten auf den Loischkopf

Die Anlage ist mit kuppelbaren Zehner-Kabinen ausgestattet und überwindet einen Höhenunterschied von 617 Metern. Eine Fahrt von der Tschengla bis zur 1785 Meter hoch gelegenen Bergstation am Loischkopf wird dabei rund acht Minuten dauern und damit deutlich kürzer als bisher. Auf 1470 Meter Seehöhe und also auf dem Niveau der derzeitigen Bergstation der Einhornbahn II wird sich die Mittelstation befinden, in deren Bereich eine blaue Skipiste geplant ist.