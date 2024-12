Eifersuchts-Mörder bleibt lebenslang hinter Gitter

Der Angeklagte hatte am 31. März des Vorjahres auf dem Lagerplatz seiner Firma einen Mitarbeiter, den er verdächtigte, ein Verhältnis mit seiner Frau zu haben, mit fünf Messerstichen getötet. Danach nötigte er einen 19-jährigen Beschäftigten mit dem blutigen Messer, ihn in ein Café zu fahren. Unterwegs rief er seine Frau an und sagte: „Ich habe deinen Liebhaber getötet, jetzt gehe ich ins Gefängnis und dann werde ich dich töten“. Wenig später wurde er festgenommen.