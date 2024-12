Wirbel um offene Geschäfte am Sonntag in Wien

„Grundsätzlich dürfen an Sonn- und Feiertagen nur Betriebe geöffnet haben, die unter die gesetzliche Ausnahmeregelung fallen“, so das Büro für Sofortmaßnahmen. Diese Ausnahmen sind Tankstellen, Kioske, Shops an Bahnhöfen oder in ausgewiesenen Tourismuszonen, die aber Wien nicht hat. Ergo dürfte ein Teil der Betriebe illegal aufgesperrt haben, um das Weihnachtsgeschäft aufzubessern.