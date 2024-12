Opernstar Elina Garanca schenkt Kindern Hoffnung

Ein großes Mitmachkonzert fand im Musikverein in Wien statt: Opernstar Elina Garanca fungiert nämlich als Schirmherrin eines besonders wertvollen Projekts: Gemeinsam mit CAPE 10 wurde „The Power of Music“ auf die Beine gestellt. Das Projekt richtet sich an Volkschulkinder aus Brennpunktschulen im 10. Wiener Gemeindebezirk.