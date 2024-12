Das sind die fleißigen Helfer des Christkinds

Im Post-Logistikzentrum in Allhaming wurde das Team um 80 Mitarbeiter aufgestockt, um täglich 300.000 Pakete zu sortieren. Zudem sind um etwa 100 Zusteller mehr als sonst im ganzen Bundesland im Einsatz. In der Konditorei-Lebzelterei Illecker in Molln dauert die Mitte August begonnene Hochsaison weiter an: Mehr als 50 Sorten Lebkuchen werden hier hergestellt.