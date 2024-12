Guardiola: „Ich bin nicht gut genug“

Dabei wirkte er bei der Nach-Match-Pressekonferenz einigermaßen gefasst. Diesmal waren keine Kratzspuren an Glatze und Nase zu erkennen (soll‘s ja auch schon gegeben haben). Guardiola mutete geradezu stoisch an. „Es ist ganz einfach“, sagte er weitgehend emotionslos: „Ich bin nicht gut genug.“ Insgesamt dreimal in 40 Sekunden deponierte er es. „Ich bin nicht gut genug.“ Sein Ausweg aus der Misere? „Ich bin der Manager, ich bin der Boss. Ich muss einen Weg finden, mit dem Team zu arbeiten, zu reden, wir müssen weiter hart arbeiten. Aber ich bin nicht gut genug. Ich mache es nicht gut.“