3:1-Erfolg! Stuttgart hält Anschluss an CL-Plätze

Die Schwaben gewannen am Sonntag beim 1. FC Heidenheim mit 3:1 und kletterten in der Tabelle auf Rang sechs. Maximilian Mittelstädt (20. Minute), Enzo Millot (45.+2) und Nick Woltemade (85./Elfmeter) erzielten die Tore zum vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge für den Vizemeister der Vorsaison.