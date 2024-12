Nette Überraschung! Die ÖFB-Stars zum Angreifen

Die Anhänger sind begeistert. Weil es nur selten die Möglichkeit gibt, die Idole hautnah zu erleben. Früher spielten Helden wie Hans Krankl oder Herbert Prohaska Woche für Woche in der heimischen Bundesliga, mittlerweile verbringen die Besten den Großteil ihrer Karriere im Ausland. Umso wichtiger ist es, dass der ÖFB seine Stars in der Heimat öfters in entspannter Atmosphäre zum Angreifen präsentiert.