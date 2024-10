Wiener Bauprofis sagen Leerstand den Kampf an

Lauter Ruf nach Leerstandserhebung

Zuerst brauche es eine Leerstandserhebung statt bisheriger Schätzungen, betont die Gruppe. Was in der Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg möglich sei, könne in Wien nicht unmöglich sein. Die Statistik Austria weist für zehn Prozent der Wiener Wohnungen keine Wohnsitzmeldung auf. Salzburg und Tirol kämpfen dagegen etwa mit einer Meldepflicht für Leerstand an. Eine Leerstandsabgabe auf Wohnungen bis zur Höhe der üblichen Miete in der entsprechenden Gegend sei der nächste Schritt.