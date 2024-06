„Village im Dritten“ soll Wiens Wohnnot lindern

Löwenanteil bleibt bei frei finanziertem Wohnen

Bei Weitem nicht alles im „Village“ wird allerdings unter leistbaren Wohnraum fallen: Insgesamt 742 geförderten Wohnungen stehen 1286 frei finanzierte gegenüber, davon 435 in Miete und 851 in Eigentum. Dort trifft die noch einigermaßen heile Welt des sozialen Wohnbaus auf die Realität des Immobilienmarktes: Ein – zumindest ehrlicherweise auch so genanntes – Mikro-Appartement von nur 32,59 Quadratmetern Größe schlägt da mit 297.000 Euro zu Buche. Gaál sieht Wien dennoch gut gerüstet für den wachsenden Bedarf an leistbarem Wohnraum, wie sie im Interview mit der „Krone“ unterstreicht.