„Schwarz-blaues Budget ist Bankrotterklärung“

„Wir müssen in leistbares Wohnen, gute Pflege, saubere Energie und moderne Mobilität investieren – damit machen wir das Leben für die Vorarlberger leichter und leistbarer“, forderte Klubobmann Daniel Zadra am Freitag. Noch bevor das Landesbudget 2025 am Mittwoch im Vorarlberger Landtag beschlossen wird, werden die Grünen einen umfassenden Abänderungsantrag einbringen, der insgesamt 64 Maßnahmen enthält und die genannten Ziele verfolgt.