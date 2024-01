Der ORF nimmt seine Polit-Talks unter die Lupe

Die Polit-Diskussionssendungen des ORF - wie „Die Pressestunde“ oder „Im Zentrum“ mit Claudia Reiterer werden unter die Lupe genommen. Generaldirektor Roland Weißmann hat die Chefredaktion beauftragt, „alle politischen Talkformate zu evaluieren“, berichtet der „Standard“. Voraus gegangen war der überraschende Abgang von Matthias Schmelzer - Leiter der Formate -, der sich „neu orientieren“ will und nach vier Jahren als Chef unerwartet eine „neue Herausforderung“ sucht. Der wahre Grund sollen allerdings Differenzen innerhalb des Sendungsteams von „Im Zentrum“ sein, die längere Zeit bestehen. Immer wieder wurde in den ORF-Gremien diskutiert, ob die Talk-Sendungen noch zeitgemäß seien. ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ) sprach sich etwa schon öfter für jüngere Produktionen aus und übte Kritik an den bestehenden. Wer die Nachfolge von Schmelzer antritt, darüber „wird zeitnah entschieden“, erklärte der ORF laut „Standard“.