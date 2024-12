Preuß jubelt in Hochfilzen, ÖSV-Athletinnen zurück

Lauerstellung in Verfolgung

Das ÖSV-Trio befindet sich in der Verfolgung über 10 km am Samstag (12.15 Uhr) damit in Lauerstellung. Andexer geht mit einem Rückstand von 1:07,6 Min. ins Rennen. Gandler, die im Sprint den letzten Schuss danebensetzte, lag am Ende 1:09,3 Min. zurück. Hauser hatte nach zwei Strafrunden nach dem Liegendschießen einen Rückstand von 1:17,0 Minuten. „Gott sei Dank ist mir im Stehend der Nuller gelungen, sonst wäre es ein miserables Rennen gewesen. Ich bin ein bisschen traurig, es geht nicht so einfach da“, sagte Hauser.