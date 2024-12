Was das neue Wichtige im Lebensmittelhandel wird

„Krone“: Sechs Jahre CEO bei Hofer: Was ist die größte Veränderung der Branche in der Zeit?

Horst Leitner: Die Konsumenten kaufen heute viel preisorientierter ein, als das früher der Fall war. Die hohen Lebenskosten und das Gefühl, alles sei teurer geworden, prägen das Einkaufsverhalten. Was Hofer betrifft, ist die größte Veränderung – für Kunden weniger spannend – technologisch: Hofer ist das Pilotland für Aldi Süd. Die komplette Umstellung aller IT-Programme hat uns jahrelang massiv beschäftigt.