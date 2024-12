„In Wien wird so viel umgebaut wie noch nie!“

Damit ist es in Wien gelungen, bereits ein Fünftel des Energieverbrauchs beim Wohnen zu senken. Außerdem investiert die Stadt Wien derzeit viel Geld in den Radwegeausbau. Es werden aktuell fünfmal so viele Radwege gebaut wie in den Jahren davor. Auch der U-Bahn-Ausbau ist mit dem U2/U5-Linienkreuz ein milliardenschweres Investment, wo man künftig auch in weiter entfernte Stadtgebiete mit der U-Bahn kommen wird. In Wien wird derzeit wohl so viel umgebaut wie noch nie. Das sieht man überall in der Stadt.“