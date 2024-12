Tennis-Coach schlägt Alarm: „So schlecht wie nie!“

Bei den Herren steht mit Sebastian Ofner (88.) nur ein Österreicher in den Top-100 der Weltrangliste, mit Jurij Rodionov (176.) einer in den Top-200 – unter denen es bei den Damen gar keine ÖTV-Dame gibt! Österreichs Tennis steht schlecht da, nach dem Rücktritt von Dominic Thiem kam zudem das größte Idol abhanden. „Damit wird über Tennis auch medial weniger berichtet“, bedauert mit Jürgen Waber der Headcoach des OÖ-Verbandes auf der Gugl, wo ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer zuletzt die Talente besuchte. „Es wird hier gut gearbeitet und es gibt zahlreiche Talente“, so Melzer, der Lena Angleitner explizit erwähnt. Während der erfahrene Waber kritisiert, wie Österreich im Nachwuchs aufgestellt ist und mit neuem Konzept zumindest in Oberösterreich entgegensteuern will.