Ein Bär rückte der Ex-Freundin auf den Pelz

Bärenmaske statt Polizeiposten

Kaum auf freiem Fuß, rief er die Ex an, machte sie für die Untersuchungshaft verantwortlich, beschimpfte sie wüst und drohte ihr mit „Du wirst leiden“ oder „Verabschiede dich von deinen Kindern“. Sie hörte ihm geduldig zu, was ihn noch wütender zu machen schien, und zeigte ihn bei der Polizei an. Ein Beamter forderte den Mann auf, umgehend zum Posten nach Eisenstadt zu kommen. Also fuhr er los. „Ihre Wohnung liegt direkt auf dem Weg, ich konnte nicht anders“, sagt der 33-Jährige, der anhielt und bei der Frau anläutete. Die sah durch den Spion eine Gestalt mit Bärenmaske, die ihre Autokennzeichen in der Hand hielt. Freilich blieb die Tür zu. Der Bär trollte sich davon, setzte sich ins Auto, rollte los und warf einen Bengalen auf ihr Fahrzeug. Das ging in Flammen auf – Totalschaden.