„Ich werde Österreich nie ganz verlassen“

Am Anfang war es ganz klassisch mit den Eltern nach Lignano fahren – die große Freiheit. Der Papa dachte er ist schlau und wir fahren um drei in der Früh los, damit wir keinen Verkehr haben – das dachten sich auch Tausende andere. Damals als Kind war das sensationell, das erste Mal Meer sehen. Und dann kam schon Griechenland. Das war Liebe auf den ersten Blick. Die schönste Zeit, die ich dort hatte, war so mit 20. Damals hab ich auch meinen besten Freund, den Ilias, kennengelernt. Wir haben wochenlang am Strand geschlafen und sind fast jeden Abend mit dem Boot rausgefahren zum Calamari-Fischen. Oft gar nicht, dass man was fängt, sondern eher wegen der Stimmung. Und da habe ich gelernt: Wenn man jemanden wirklich gern mag, kann man – also mit einem Freund kann man sehr gut schweigen und man kommuniziert trotzdem. Das klingt vielleicht sehr romantisch-verklärt, aber in Wahrheit kommst drauf: Was brauchst eigentlich? Ich hatte damals zwei Badehosen, eine Zahnbürste, ein Handtuch, meine Gitarre und einen Schreibblock mit. Und uns ist nie fad geworden.