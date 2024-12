Philipp Schuler: „Hohenems ist pleite“

So unterschiedlich können die Ansichten zu ein und demselben Thema sein. Während sich die Emser FPÖ für ein „Konsolidierungsbudget“ lobt, welches angesichts der allgemein trüben Wirtschaftslage die „notwendigen Investitionen über die wünschenswerten“ stelle und zudem betont, dass die Fremdverschuldung trotz aller Herausforderungen 2025 leicht rückläufig sein werde, hat man bei städtischen Schwarzen einen ganz anderen Blick auf die Dinge: „Nach zehn Jahren FPÖ-Stadtregierung ist Hohenems pleite“, schimpft VP-Fraktionsobmann Philipp Schuler. Er sieht die Grafenstadt in einer finanziellen Schieflage, was nicht zuletzt daran läge, dass die Verantwortlichen jede Weitsicht vermissen hätten lassen. Insbesondere sei verabsäumt worden, in wirtschaftlichen Boomphasen mit niedrigen Zinsen Reserven für schlechtere Zeiten aufzubauen.