Carpendale: „Die Doku kam mir vor wie ein Tatort“

Wayne, in all den 47 Jahren als Sohn von Howard Carpendale - hat dich da das Entertainmentbusiness nicht auch einmal nachhaltig abgeschreckt?

Wayne: Nein, denn all das, was ich mache, mache ich nicht deshalb, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe nie um jeden Preis den Weg ins Rampenlicht gesucht, sondern bin ein bisschen in die Schauspielerei reingerutscht. Sie hat mir dann aber echte Freude gemacht und ich habe mich darin gut entwickelt. Dann kam die Moderation und über die Jahre habe ich auch Social Media als ernstzunehmendes Medium entdeckt. Mit dieser Dokumentation durfte ich endlich als Regisseur etwas machen, wofür ich überhaupt in diese Branche gekommen bin. Als Produzent darf ich das Analytische mit dem Kreativen verbinden – deshalb hat mich dieses Projekt so gereizt. Natürlich gibt es Tage, an denen man in der Öffentlichkeit nicht groß erkannt werden möchte, aber ich bin niemand, der darüber jammert, wenn es passiert. Wenn du nämlich in der Öffentlichkeit etwas machst und nicht mehr erkannt wirst, dann merkst du, dass etwas fehlt. Die Öffentlichkeit ist ein schönes Zeichen von Anerkennung, Aufmerksamkeit und Applaus, aber sie ist nicht der Grund, warum ich es mache.

Howard: Die Doku ist auch nicht sein erster Versuch als Regisseur. Er hat inzwischen so eine kleine Serie, wo er mit sich selbst spricht, die erfolgreichste Episode hat schon 2,5 Millionen Klicks. Das sage ich jetzt, ohne in groß bewerben zu wollen, aber er ist schon seit vielen Jahren der geborene Regisseur und Produzent. Schön, dass es jetzt klappt.