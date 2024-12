Wie der Reiseverkehr entschärft werden soll

Die Maßnahmen im Überblick:

- Sperren der Einfahrts- und Ausfahrtsrampe in Fahrtrichtung Arlberg bei der Anschlussstelle Bings, der Ausfahrtsrampe der Halbanschlussstelle Braz-West, der Einfahrtsrampe in Fahrtrichtung Arlberg bei der Halbanschlussstelle Braz-Ost und der Einfahrtsrampe in Fahrtrichtung Arlberg bei der Anschlussstelle Langen. Die Sperren gelten von 8 bis 18 Uhr an folgenden Samstagen: 21. Dezember, 28. Dezember, 8. Februar, 15. Februar, 22. Februar, 1. März und 8. März.