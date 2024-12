Nach Rückstand! Bayern jubeln über Laimer-Premiere

Müller, Olise und dann Laimer

Der Franzose blieb zunächst an seinem Gegenspieler hängen, wodurch der Ball zu ÖFB-Legionär Laimer gelangt. Der Österreicher nutze diese Gelegenheit, blieb ruhig und sorgte mit seinem Treffer unter die Querlatte für den erlösenden Ausgleich. Für den Nationalspieler gleich eine doppelte Premiere. Zum einen war es wettbewerbsübergreifend seine Torpremiere in dieser Saison. Andererseits auch sein erster Champions-League-Treffer für die Bayern. Insgesamt war es aber schon sein zweites Tor in der „Königsklasse“. Denn für RB Leipzig war er 2019 in der Gruppenphase gegen Zenit St. Petersburg erfolgreich.