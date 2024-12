Konferenz mit Real und Bayern ab 21 Uhr LIVE

Bayern-„Auswärtsspiel“ in Gelsenkirchen

Der FC Bayern München und Konrad Laimer gastieren in Gelsenkirchen „bei“ Schachtar Donezk. In ihrem 300. Spiel in Europas Königsklasse müssen die Münchner auf ihren Kapitän Manuel Neuer wegen Rippenbeschwerden wohl verzichten. Mit einem Sieg wollen sich Laimer und Co. in die Top Acht schieben. Für das punktelose RB Leipzig geht es im Heimspiel gegen Aston Villa bereits um alles oder nichts.