Zeuge log aus Angst vor schießwütigem Täter

Angeklagt ist der unbescholtene Kroate wegen falscher Beweisaussage und Begünstigung. Denn der Mann, der damals als Security in der Diskothek arbeitete, gab bei seiner polizeilichen Zeugenbefragung an, keinerlei Wahrnehmungen in Bezug auf das Schussattentat gemacht zu haben. Wie sich herausstellte, war das eine glatte Lüge, ergab doch die Auswertung der Videokamera des Lokals etwas ganz anderes. Weshalb sich der 32-Jährige nun bei Gericht verantworten musste. „Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst. Ich dachte, wenn ich sofort die Wahrheit sage, kommt der Täter und tut mir und meiner Frau was an“, erklärt der Beschuldigte sichtlich aufgewühlt.