Pensionist nach Messerangriff freigesprochen

Ein Pensionist ist am Montag am Landesgericht Wien vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen worden. Der bisher unbescholtene Mann hatte am 28. September 2024 seinem Schwiegersohn ein Klappmesser in die Brust gestochen. Der 64-Jährige erklärte vor Gericht, er habe seine Tochter und Enkelkinder schützen wollen, nachdem der 34-Jährige ihn zuvor mit Faustschlägen attackiert hatte.