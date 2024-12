„Wir wollen kein Asyllager an der Grenze“

Die Regierung rund um Ministerpräsident Viktor Orbán hat stets dementiert, ein geheimes Konzept für Asyllager in der Schublade zu haben. In Vitnyéd-Csermajor werde eine frühere Berufsschule in ein Feriencamp für Schüler und Jugendliche umgebaut, so die offizielle Version aus Budapest. Ein anderer Eindruck wird bei einem Lokalaugenschein vermittelt: Polizisten und Arbeiter auf dem Gelände, umringt von einem mehr als drei Meter hohen Zaun, Security am Eingangstor, kein Zutritt!