Wirbel um Wiener Kunstforum-Aus: „Das ist unfair!“

Brugger schießt scharf gegen UCBA

Laut Brugger ist es falsch, alles der insolventen Signa, Eigentümer der Immobilie, umzuhängen: „Es war nicht die Signa, die den Vertrag nicht unterschrieben hat, sondern die Bank, die das hinausgezögert hat bis zum Letzten. Es ist immer wahnsinnig einfach jemandem, der in der Öffentlichkeit zu Recht so ein grausliches Image hat, noch eins draufzuhängen. Aber das ist in dem Fall unfair!“