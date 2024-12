Ferrari bereit für Titel: „Wird guten Schub geben“

Red Bull Racing hat in dieser Formel-1-Saison erstmals seit 2021 den WM-Titel bei den Konstrukteuren verpasst. Vor allem wegen des Rückfalls von Sergio Perez landete das Team hinter McLaren und Ferrari nur an der dritten Stelle. Ob der Mexikaner auch nächstes Jahr für Red Bull fahren wird, entscheidet sich am Montag und soll „zeitnah“ verkündet werden, verriet Berater Helmut Marko im ORF-Interview. Für Ferrari symbolisiert unterdessen Lewis Hamilton Aufbruchsstimmung.