„Blöde Idioten!“ Wirbel um Verstappen-Funkspruch

Am Boxenfunk provozierte der 27-Jährige erneut: „Warum gibt es dafür nicht gleich 20 Sekunden?“, wütet der Niederländer mit einem ironischen Unterton. Gefolgt von einigen Flüchen in Richtung der Rennleitung, die er unter anderem als „blöde Idioten“ bezeichnete. Eine Aktion, die mit Sicherheit mit einer erneuten Strafe einhergehen wird. Der Streit geht also in die nächste Runde ...