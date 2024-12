14-Jährige vergewaltigt: „Wollte sie kennenlernen“

„Das ist der Albtraum jeder Frau. Und hier geht es um ein junges Mädchen. Sie hatte Todesangst. Ihr ist das schlimmste überhaupt passiert“, fährt die beisitzende Richterin im Landesgericht Korneuburg (NÖ) den Angeklagten an. Der grinsend schildert, wie er in der Nacht auf den 7. August eine 14-Jährige am Bahnhof in Langenzersdorf sah. „Ich war betrunken und konnte mich nicht zurückhalten. Ich wollte sie kennenlernen.“