Zahlen steigen: 221 Alkounfälle in sechs Monaten

Gleich mehrere Alkolenker beschäftigten am zweiten Adventwochenende die Polizei in Oberösterreich. Besonders tief ins Glas geschaut hatte eine 44-Jährige aus Aigen im Mühlkreis. Am Samstag gegen 21.35 Uhr streifte sie in Oepping den Wagen einer entgegenkommenden 64-Jährigen, beide Außenspiegel gingen dabei kaputt. Doch die Frau fuhr einfach weiter. Als die Lenkerin bei der Tankstelle am Kreisverkehr in Rohrbach anhielt, versuchten Beamte, sie zu kontrollieren, doch die 44-Jährige drückte aufs Gas und raste den Polizisten mit bis zu 160 km/h wieder in Richtung Oepping davon.