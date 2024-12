Feuer in Traditionsgasthaus: Prozess gegen Sohn

„Wollte nie, dass so etwas passiert“

Bei den Einvernahmen durch die Polizei soll der Bursch zuerst unterschiedliche Angaben gemacht haben, letztlich räumte er aber ein, dass er die Zigarettenstummel in den Papiercontainer geworfen hätte. Bei dem Feuer im August sei ihm die starke Rauchentwicklung sogar aufgefallen und er hätte noch versucht, zu löschen – aber dann die Nerven verloren. Zum schrecklichen Brand soll er gesagt haben: „Ich wollte nie, dass so etwas passiert.“