Jakob Pöltl erzielt 2000. Punkt für Toronto

Dallas wurde beim siebenten Sieg hintereinander von Luka Doncic mit einem Triple-Double aus 30 Zählern, 13 Rebounds und elf Assists angeführt. Kyrie Irving steuerte 29 Punkte bei. Topscorer der Raptors war Gradey Dick (27). Im einzigen NBA-Spiel am Montag empfangen die Kanadier die New York Knicks. Das Team aus Midtown Manhattan verlor am Samstag gegen die Detroit Pistons 111:120.