ÖSV-Hoffnung feiert kuriosen Sieg zum Auftakt

Sich in dieser Saison im Europacup etablieren und nach vorne hinschnuppern – das nimmt sich Viktoria Bürgler für das Skijahr 2024/25 vor. Die 20-Jährige, die im vergangenen März ihr Debüt im Skizirkus gab, feierte am Montag einen Start nach Maß. Sie gewann den Riesentorlauf in Zinal (Sz) und damit zum ersten Mal überhaupt ein Rennen auf Europacup-Ebene.