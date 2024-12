„Der Traum vom ersten Weltcupsieg treibt mich an!“

Für mich gilt: Je steiler, umso anspruchsvoller – desto besser“, meint Raphael Haaser. Womit ihm Beaver Creek sowie die selektive „Birds of Prey“ gerade recht kommt. „Das ist einer der Rennorte, an den ich jedes Jahr am liebsten zurückkomme“, betont der Mann vom Achensee. Der gestern erstmals auch die Abfahrt in Angriff nahm (Platz 25), speziell heute im Super-G zum Favoritenkreis zählt. „Da geht es vom Start weg steil bergab, das sollte mir liegen“, so Haaser, in drei Anläufen in Beaver Creek nie schlechter als Elfter.