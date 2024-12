Warum den Franzosen Notre-Dame so wichtig ist

Nach fünfeinhalb Jahren eröffnet die Kathedrale Notre-Dame in Paris am Samstag und Sonntag wieder – die Franzosen feiern in Zeiten politischer Instabilität. Kann die Kathedrale sie einen? Kunsthistoriker Julian Blunk von der Uni Graz erklärt die Hintergründe und erinnert sich an den Brand, den er selbst in Frankreich miterlebt hat.