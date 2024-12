Diese Kult-Disco der 80er-Jahre feiert Comeback

In den 1980er Jahren war das „Golden Gate“ in Wels der Inbegriff eines Tanzlokals. Zu den Klängen von ABBA, Boney M. oder den Bee Gees feierten die vielen Stammgäste mit ihrem DJ Frankie Remias bis in die Morgenstunden. Dann ereilte die Kult-Disco das Schicksal vieler Tanztempel. Die Gäste blieben aus, es musste die bittere letzte Sperrstund’ eingeläutet werden.