Gemeinden finanziell immer mehr unter Druck

„Personalkosten wachsen uns über Kopf“

Mit einem Loch von 1,4 Millionen Euro im Budget kämpft derzeit auch die Stadtgemeinde Oberwart. Von 7,5 Millionen Euro Brutto an Ertragsanteilen bleiben lediglich 1,6 Millionen Euro an Netto übrig, richtet Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) die Kritik in Richtung Land. Da bleibe kein Spielraum. Um nicht nochmals an der Gebührenschraube zu drehen, will man jetzt beim Personal den Sparstift ansetzen. „Obwohl es keinen Mindestlohn gibt, wachsen uns die Personalkosten über den Kopf. Wir werden langfristig nicht mehr alle Stellen nachbesetzen können“, meint der Bürgermeister. Auch Einnahmen lukrieren, ist in Oberwart das Gebot der Stunde. Geht es nach dem Ortschef, dann wolle man Kredite umschulden und die Parkraumbewirtschaftung ausweiten, um wieder Geld in die Gemeindekasse zu spülen.