Weihnachten abseits der Christkindlmärkte

Am 7. Dezember verwandelt sich sich das prachtvolle Palais Dorotheum in der Dorotheergasse 17 im 1. Bezirk wieder traditionell in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Am Christkindltag können von 10 bis 18 Uhr entspannt und inspiriert Geschenke eingekauft werden. Das Rahmenprogramm bilden verschiedene Vorträge sowie eine Station zum Präsenteverpacken. Das hauseigene Café bietet Punsch und Leckereien.