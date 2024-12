Konzertereignis zwischen Frost und Fabeln

Haben sie schon von Aphrodite gehört? Nein, nicht der Göttin der Schönheit, sondern von der Sängerin Aphrodite Patoulidou? Wenn nicht, sollten Sie sich den Namen merken. Denn die aus Thessaloniki stammende Sängerin, Nyckelharpaspielerin und mehrfach bildnerisch tätige Frau ist eine aufregende Persönlichkeit, die ganz dem neuen Künstlertypus entspricht, denn sie passt in kein Schema. Oper und Konzert auf höchstem Niveau, dazu ungewöhnlich programmierte Liederabende wie auch dieser in Feldkirch, all das erfüllt sie mit ihrer klangvollen, farbenreichen Stimme und ihrem Charisma, das nicht nur lieblich ist, sondern auch herb und dramatisch sein kann. Sozusagen bewegt sich Aphrodite, wie sie sich als Künstlerin kurz und bündig nennt, zwischen Medea und Iphigenie.