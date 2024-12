Immer mehr Alko-Unfälle auf Kärntens Straßen

„Heuer ist in Kärnten im 1. Halbjahr die Zahl der Alko-Unfälle gestiegen“, macht die Mobilitätsorganisation VCÖ aufmerksam. „122 Menschen wurden verletzt. In den vergangenen Jahren gab es im 2. Halbjahr mehr Alko-Unfälle als im 1. Halbjahr. Und nun steht befinden wir uns mitten in der Punschzeit, wovor die Experten des VCÖ einmal mehr warnen: „Aufgrund der Süße wird der Alkoholgehalt von Glühwein und Punsch oft unterschätzt. Das Motto „Don’t drink and drive“ ist einzuhalten.“ Der VCÖ empfiehlt, dort, wo es möglich ist, Bus, Bahn und Anrufsammeltaxis zu nutzen.