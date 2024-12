Frauen von „Perchten“ mit Kuhhörnern verdroschen

Demonstration für Erhalt

Diese lösten sowohl Empörung als auch Festhalten am Klaasohm aus. So demonstrierten am Sonntag auf Borkum beispielsweise ungefähr 200 Frauen für den Erhalt des Brauchs. Zum Teil wurde Frauen empfohlen, am 5. Dezember einfach zu Hause zu bleiben, sollten sie kein Risiko eingehen wollen.