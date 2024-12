Zweiter Prozess im Fall Anna: Freispruch

Im Wiener Landl wird erneut im Fall Anna (Name geändert) verhandelt. Dieses Mal muss sich ein 16-Jähriger wegen Vergewaltigung und geschlechtlicher Nötigung verantworten. Laut StA Wien soll er sich an der damals 12-Jährigen in einem Parkhaus in Favoriten vergangen haben. Über ihr junges Alter habe er nicht Bescheid gewusst.