Fußballer suchte große Liebe und verlor Stammplatz

Der 27-Jährige nahm zuletzt auf Kreta bei Österreichs Dating-Show „Match in Paradise“ (Ausstrahlung am 16. Dezember auf „JOYN“) teil. Bei der zehn Singles ihre große Liebe suchen. „Puls4 hat mich auf Instagram angeschrieben. Ich war dann beim Casting in Wien. Sie waren gleich voll überzeugt von mir“, grinst Fischer, der sich seiner Sache schnell sicher war. „Ich bin seit eineinhalb Jahren Single, dachte mir, wenn du das jetzt nicht machst, wirst du es bereuen.“ Freunde und Familie stärkten ihm bei seinem Abenteuer den Rücken. „Als vor Kurzem die Werbung mit mir erschienen ist, bekam ich gleich zahlreiche Nachrichten. Alle haben mich dafür gefeiert.“ Alle? Nicht wirklich!