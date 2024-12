Flug-Flatrate um 599 Euro – zu diesen Bedingungen!

Ab sofort bietet die ungarische Billigfluglinie Wizz Air wieder die „All You Can Fly“-Mitgliedschaft an: Um 599 Euro können Spontanreisende ein Jahr lang so oft fliegen, wie sie wollen, und bezahlen für jedes Ticket nur noch 9,99 Euro. Von Wien aus fliegt Wizz Air 23 Destinationen an, von Salzburg drei.