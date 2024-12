Bub verlor Hoden: Wie Ärztefehler Leben verändern

Gezählte 150 (!) Kunstfehler-Klagen hat der auf Medizinrecht spezialisierte Klagenfurter Rechtsanwalt Paul Wolf derzeit am Tisch. Immer öfter fühlen sich Patienten von Ärzten schlecht behandelt, mangelhaft aufgeklärt, manche leiden an schweren Dauerfolgen. In wievielen Fällen muss prozessiert werden?