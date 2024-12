Jugendbande brach Pensionist (73) den Kiefer

Vier Raube in 24 Stunden – diese erschreckende Bilanz weist eine Wiener Jugendbande vor. Mit Schreckschusspistole und Messern überfielen sie am 7. Oktober auf ihren E-Scootern drei Opfer. Doch schon am Abend davor verfolgten sie einen Pensionisten (73) schlugen in brutal nieder und nahmen ihm seine Geldbörse ab – es setzt erneut Gefängnisstrafen!